رئيس لجنة الانضباط السابق يتحدث عن بند "القوة القاهرة" وإبعاد الهلال آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 01:05 - GMT 22:05 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 23:46 - GMT 20:46 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رئيس لجنة الانضباط السابق يتحدث عن بند "القوة القاهرة" وإبعاد الهلال PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف بدأت الجماهير تعود إلى الملاعب خلال فترة "كورونا"؟ 04:59 GMT إقرأ أيضاً النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع الإسرائيلي ضياء السبع 22:23 GMT