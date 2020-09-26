عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة فيديو الرياضة

رئيس لجنة الانضباط السابق يتحدث عن بند "القوة القاهرة" وإبعاد الهلال

رابط مختصر
إقرأ أيضاً كيف بدأت الجماهير تعود إلى الملاعب خلال فترة "كورونا"؟ كيف بدأت الجماهير تعود إلى الملاعب خلال فترة "كورونا"؟ 04:59 GMT
إقرأ أيضاً النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع الإسرائيلي ضياء السبع النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع الإسرائيلي ضياء السبع 22:23 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر