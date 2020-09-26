كيف بدأت الجماهير تعود إلى الملاعب خلال فترة "كورونا"؟ آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 07:59 - GMT 04:59 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 23:45 - GMT 20:45 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف بدأت الجماهير تعود إلى الملاعب خلال فترة "كورونا"؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً جماهير إنتر ميلان قلقة من معدل أعمار اللاعبين 21:45 GMT إقرأ أيضاً رئيس لجنة الانضباط السابق يتحدث عن بند "القوة القاهرة" وإبعاد الهلال 22:05 GMT