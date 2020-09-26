عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة فيديو الرياضة

كيف بدأت الجماهير تعود إلى الملاعب خلال فترة "كورونا"؟

رابط مختصر
إقرأ أيضاً جماهير إنتر ميلان قلقة من معدل أعمار اللاعبين جماهير إنتر ميلان قلقة من معدل أعمار اللاعبين 21:45 GMT
إقرأ أيضاً رئيس لجنة الانضباط السابق يتحدث عن بند "القوة القاهرة" وإبعاد الهلال رئيس لجنة الانضباط السابق يتحدث عن بند "القوة القاهرة" وإبعاد الهلال 22:05 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر