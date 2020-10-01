كيف تؤدي الأندية السعودية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟ آخر تحديث: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 00:48 - GMT 21:48 تارخ النشر: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 00:31 - GMT 21:31 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف تؤدي الأندية السعودية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرّف على أرقام النصر في دوري أبطال آسيا 2020 21:45 GMT إقرأ أيضاً كيف ازدهرت الرياضة في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد؟ 22:01 GMT