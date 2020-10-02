ما الخطط التي اعتمد عليها فيتوريا في دوري أبطال آسيا؟ آخر تحديث: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 06:42 - GMT 03:42 تارخ النشر: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 01:12 - GMT 22:12 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما الخطط التي اعتمد عليها فيتوريا في دوري أبطال آسيا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف ازدهرت الرياضة في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد؟ 22:01 GMT إقرأ أيضاً مختص في القانون الرياضي يوضح كيفية قبول احتجاج النصر 21:53 GMT