ما الخطط التي اعتمد عليها فيتوريا في دوري أبطال آسيا؟ آخر تحديث: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 06:42 - GMT 03:42

تارخ النشر: الجمعة 14 صفر 1442 هـ - 02 أكتوبر 2020 KSA 01:12 - GMT 22:12

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser