رئيس شيفيلد: النادي يستهدف البقاء في الدوري الإنجليزي آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1442 هـ - 06 أكتوبر 2020 KSA 00:36 - GMT 21:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رئيس شيفيلد: النادي يستهدف البقاء في الدوري الإنجليزي PDF اطبع إقرأ أيضاً سوق الانتقالات في السعودية تتراجع بفعل كورونا 21:35 GMT إقرأ أيضاً نصف مليار جنيه أنفقها غوارديولا لمعالجة دفاع سيتي 04:25 GMT