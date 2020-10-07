كورونا يجبر أندية إسبانيا على تقليص ميزانيات الانتقال آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 00:16 - GMT 21:16 تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 00:01 - GMT 21:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كورونا يجبر أندية إسبانيا على تقليص ميزانيات الانتقال PDF اطبع إقرأ أيضاً نصف مليار جنيه أنفقها غوارديولا لمعالجة دفاع سيتي 04:25 GMT إقرأ أيضاً باحث في الشأن الإيراني: النظام يقمع الرياضين 21:47 GMT