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نصف مليار جنيه أنفقها غوارديولا لمعالجة دفاع سيتي

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كلمات دالّة

#كومباني, #غوارديولا, #ستونز, #سيتي
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