نصف مليار جنيه أنفقها غوارديولا لمعالجة دفاع سيتي آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 07:25 - GMT 04:25 تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 23:56 - GMT 20:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نصف مليار جنيه أنفقها غوارديولا لمعالجة دفاع سيتي PDF اطبع كلمات دالّة #كومباني, #غوارديولا, #ستونز, #سيتي إقرأ أيضاً رئيس شيفيلد: النادي يستهدف البقاء في الدوري الإنجليزي 21:54 GMT إقرأ أيضاً كورونا يجبر أندية إسبانيا على تقليص ميزانيات الانتقال 21:16 GMT