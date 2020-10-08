مدير تعليم المدربين يتحدث عن خطة تطوير الكرة البلجيكية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 21:10 - GMT 18:10 تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1442 هـ - 08 أكتوبر 2020 KSA 19:36 - GMT 16:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مدير تعليم المدربين يتحدث عن خطة تطوير الكرة البلجيكية PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف قفزت بلجيكا من المركز 66 عالمياً إلى الأول؟ 21:34 GMT إقرأ أيضاً رجاءالله السلمي يتحدث عن استراتيجية دعم الأندية للموسم الجديد 04:42 GMT