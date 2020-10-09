رجاءالله السلمي يتحدث عن استراتيجية دعم الأندية للموسم الجديد آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 07:42 - GMT 04:42 تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1442 هـ - 09 أكتوبر 2020 KSA 00:23 - GMT 21:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رجاءالله السلمي يتحدث عن استراتيجية دعم الأندية للموسم الجديد PDF اطبع إقرأ أيضاً مدير تعليم المدربين يتحدث عن خطة تطوير الكرة البلجيكية 18:10 GMT إقرأ أيضاً لماذا وصف لويس إنريكي مساعده بالخائن بعد 9 أعوام؟ 03:42 GMT