أمير الكويت.. محب للرياضة والرياضيون واثقون من ازدهارها في عهده آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 00:20 - GMT 21:20 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 00:19 - GMT 21:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أمير الكويت.. محب للرياضة والرياضيون واثقون من ازدهارها في عهده PDF اطبع إقرأ أيضاً أيمن الرفاعي يوضح تفاصيل احتجاج النصر 21:59 GMT إقرأ أيضاً مدير البطولة العربية يكشف تفاصيل استئنافها 21:53 GMT