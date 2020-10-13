رونالدو كسر "البروتوكول" .. فثبتت إصابته بكورونا آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 20:07 - GMT 17:07 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 20:05 - GMT 17:05 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رونالدو كسر "البروتوكول" .. فثبتت إصابته بكورونا PDF اطبع كلمات دالّة #إيطاليا, #بروتوكول, #البرتغال, #رونالدو, #يوفنتوس, #كورونا إقرأ أيضاً مدير البطولة العربية يكشف تفاصيل استئنافها 21:53 GMT إقرأ أيضاً أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى 21:54 GMT