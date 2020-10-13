عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة فيديو الرياضة

رونالدو كسر "البروتوكول" .. فثبتت إصابته بكورونا

رابط مختصر

كلمات دالّة

#إيطاليا, #بروتوكول, #البرتغال, #رونالدو, #يوفنتوس, #كورونا
إقرأ أيضاً مدير البطولة العربية يكشف تفاصيل استئنافها مدير البطولة العربية يكشف تفاصيل استئنافها 21:53 GMT
إقرأ أيضاً أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى 21:54 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر