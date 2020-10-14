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أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى

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كلمات دالّة

#البرتغال, #رونالدو, #يوفنتوس, #كورونا
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