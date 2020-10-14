أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:36 - GMT 21:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى PDF اطبع كلمات دالّة #البرتغال, #رونالدو, #يوفنتوس, #كورونا إقرأ أيضاً رونالدو كسر "البروتوكول" .. فثبتت إصابته بكورونا 17:07 GMT إقرأ أيضاً حسن الراهب: تجربتي مع النصر كانت مختلفة 22:37 GMT