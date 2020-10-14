أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 00:36 - GMT 21:36

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