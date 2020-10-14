حسن الراهب: تجربتي مع النصر كانت مختلفة آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 01:37 - GMT 22:37 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 01:28 - GMT 22:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حسن الراهب: تجربتي مع النصر كانت مختلفة PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #حسن الراهب, #الشباب, #نجران, #الأهلي إقرأ أيضاً أنطونيو بيريز: رونالدو سيبقى في البرتغال حتى يتعافى 21:54 GMT إقرأ أيضاً الصاعدون في الدوري السعودي يستعدون للموسم الجديد 22:15 GMT