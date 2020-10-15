صالح الحارثي يتحدث عن تنظيمات الاتحاد السعودي الخاصة بالمباريات آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 07:21 - GMT 04:21 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 22:34 - GMT 19:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صالح الحارثي يتحدث عن تنظيمات الاتحاد السعودي الخاصة بالمباريات PDF اطبع إقرأ أيضاً كيف يؤثر "كورونا" على أداء الرياضي المحترف؟ 22:16 GMT إقرأ أيضاً تعرف على التغييرات الجديدة التي سيشهدها الدوري السعودي 21:41 GMT