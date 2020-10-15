عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة فيديو الرياضة

صالح الحارثي يتحدث عن تنظيمات الاتحاد السعودي الخاصة بالمباريات

رابط مختصر
إقرأ أيضاً كيف يؤثر "كورونا" على أداء الرياضي المحترف؟ كيف يؤثر "كورونا" على أداء الرياضي المحترف؟ 22:16 GMT
إقرأ أيضاً تعرف على التغييرات الجديدة التي سيشهدها الدوري السعودي تعرف على التغييرات الجديدة التي سيشهدها الدوري السعودي 21:41 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر