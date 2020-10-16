تعرف على التغييرات الجديدة التي سيشهدها الدوري السعودي آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39

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