تعرف على التغييرات الجديدة التي سيشهدها الدوري السعودي آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41 تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1442 هـ - 16 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على التغييرات الجديدة التي سيشهدها الدوري السعودي PDF اطبع إقرأ أيضاً صالح الحارثي يتحدث عن تنظيمات الاتحاد السعودي الخاصة بالمباريات 19:36 GMT إقرأ أيضاً كيف أدت المنتخبات العربية في أسبوع "فيفا" ؟ 21:43 GMT