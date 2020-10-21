هاسي الأكثر صموداً بين مدربي الدوري السعودي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:23 - GMT 22:23 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 01:04 - GMT 22:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هاسي الأكثر صموداً بين مدربي الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #هاسي, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً "العربية" تخطف الأضواء في الجولة الأولى من الدوري السعودي 21:59 GMT إقرأ أيضاً تريساكو: الحكام الأجانب ليسوا أفضل من السعوديين 03:40 GMT