"العربية" تخطف الأضواء في الجولة الأولى من الدوري السعودي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:59 - GMT 21:59 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "العربية" تخطف الأضواء في الجولة الأولى من الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً الجنيبي: 31 أكتوبر آخر موعد للرخصة الآسيوية 04:17 GMT إقرأ أيضاً هاسي الأكثر صموداً بين مدربي الدوري السعودي 22:23 GMT