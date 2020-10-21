36 جنسية تشارك في الدوري السعودي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:31 - GMT 21:31 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:29 - GMT 21:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 36 جنسية تشارك في الدوري السعودي PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الهلال, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً كيف أثر أسبوع "فيفا" على المنتخبات الأوروبية؟ 21:46 GMT إقرأ أيضاً الجنيبي: 31 أكتوبر آخر موعد للرخصة الآسيوية 04:17 GMT