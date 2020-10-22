بن دبكة يكسب المزيد من المتابعين بعد هدفيه في شباك النصر آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:58 - GMT 21:58 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:46 - GMT 21:46 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بن دبكة يكسب المزيد من المتابعين بعد هدفيه في شباك النصر PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الفتح, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً أهلي جدة يستضيف الوحدة في اختبار صعب 21:46 GMT إقرأ أيضاً بيبيتو: جريمة قتل أنهت مسيرتي مع الاتحاد.. و"ابني" لعب في الهلال 04:25 GMT