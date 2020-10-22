تريساكو: الحكام الأجانب ليسوا أفضل من السعوديين

كشف فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيسمح لكل ناد بطلب سبعة حكام أجانب فقط خلال مباريات الدوري، وأن تكلفة الاستعانة بطاقم الحكام الأجانب تبلغ 160 ألف ريال.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: اتفقنا مع الأندية على أن طلبات الاستعانة بالحكام الأجانب ستكون محدودة، والجولة الثانية من الدوري ستدار من قبل الحكام السعوديين.

وأضاف: الحكام الأجانب ليسوا أفضل من السعوديين، والإحصائيات أثبتت ذلك، كانت نتائج الحكام الأجانب مساوية للسعوديين، والأخطاء التي ارتكبت قليلة جدا، ولم تكن هناك أخطاء تذكر.

ولفت تريساكو إلى أن حكام النخبة في أوروبا لديهم جدول مزدحم من المنافسات المحلية والقارية حتى ديسمبر المقبل، وأن تكلفة الطاقم التحكيمي الأجنبي تصل إلى 160 ألف ريال.