كارتيرون والسهلاوي في مواجهة "خاصة" أمام النصر آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:34 - GMT 21:34 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:32 - GMT 21:32 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كارتيرون والسهلاوي في مواجهة "خاصة" أمام النصر PDF اطبع كلمات دالّة #السهلاوي, #النصر, #التعاون إقرأ أيضاً تريساكو: الحكام الأجانب ليسوا أفضل من السعوديين 03:40 GMT إقرأ أيضاً ماذا يفترض بإدارة النصر أن تفعل؟ .. جماهير الأصفر تجيب 21:39 GMT