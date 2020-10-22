ماذا يفترض بإدارة النصر أن تفعل؟ .. جماهير الأصفر تجيب آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:35 - GMT 21:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا يفترض بإدارة النصر أن تفعل؟ .. جماهير الأصفر تجيب PDF اطبع كلمات دالّة #النصر, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً كارتيرون والسهلاوي في مواجهة "خاصة" أمام النصر 21:34 GMT إقرأ أيضاً أهلي جدة يستضيف الوحدة في اختبار صعب 21:46 GMT