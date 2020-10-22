ماذا يفترض بإدارة النصر أن تفعل؟ .. جماهير الأصفر تجيب آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:39 - GMT 21:39

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 00:35 - GMT 21:35

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