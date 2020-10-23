الدوخي: الحكم لم يطرد لاعب النصر.. والوحدة حُرم من جزائية

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان على الحكم طرد لاعب النصر أيمن يحيى خلال لقاء فريقه أمام التعاون، كما أنه لم يتم احتساب ركلة جزاء للوحدة ضد الأهلي.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: قرار الحكم كان صحيحا في الدقيقة السادسة بخصوص طرد لاعب التعاون، وفي الشوط الثاني كان عليه طرد لاعب النصر أيمن يحيى في الدقيقة 50، لأنه دخل بتهور وقوة زائدة تهدد سلامة الخصم، وكان على حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء وليس الصفراء.

وبخصوص الحالات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الأهلي والوحدة، ذكر الدوخي: قرار حكم اللقاء في الدقيقة 77 كان صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، لأن الكرة كانت أقرب إلى مدافع الوحدة، لكن الدقيقة 80 شهدت ركلة جزاء غير محتسبة للوحدة، بعدما استخدم مدافع الأهلي ذراعه ضد الخصم.

ولفت الدوخي إلى أن ركلة الجزاء ضد الهلال في مباراته أمام أبها كانت صحيحة.