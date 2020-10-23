بيبيتو: كرة القدم أصبحت أصعب من السابق

يرى الأسطورة البرازيلية بيبيتو أن كرة القدم باتت أكثر صعوبة، خاصة في ظل تطور الجانب اللياقي والجسماني، وتوقع أن يحصل منتخب بلاده على لقب النسخة المقبلة لكأس العالم في 2022.

وقال بيبيتو في مقابلة مع "العربية": أعتقد أن كرة القدم تغيرت كثيرا، في أيامي كانت تكتيكية مع الكثير من المهارات الفردية الارتجالية والحركة والسرعة، اليوم كرة القدم أصبحت أكثر صعوبة، أعتقد أن الجانب اللياقي والجسماني يتقدم على الجنب التكتيكي.

وأضاف: في البرازيل كرة القدم بمثابة عقيدة، هنالك عشق كبير لهذه اللعبة، البرازيليون يعيشون كثيرا كرة القدم وهي الشغف الأعظم لدى أبناء شعبي بلا منازع، هذا العشق الكبير لكرة القدم في البرازيل لن ينتهي، بالإضافة إلى أن الأطفال يملكون هذا الشغف منذ صغرهم، هذا الشغف نقطة قوتنا في كرة القدم البرازيلية.

وواصل: عندما كنت ألعب الكرة، كان دائما همي الأكبر أن أكون مثالا جيدا، أعتقد أنه لا يكفي أن تكون لاعبا رائعا داخل الملعب بينما خارجه تتصرف بشكل سيئ وتقدم مثالا سيئا للعالم.

وكشف بيبيتو أن مثله الأعلى مواطنه زيكو، وقال عنه: هذا الإنسان ساعدني كثيرا، تكلم معي كثيرا، وسرت على خطاه.

وحول الصورة المتداولة مؤخرا مع لاعبة ترتدي شعار البرازيل، أوضح: شاهدت البعض يتحدث عن أنني احتفلت بميلاد ابنتي بهذه الطريقة، لكن الأمر غير صحيح، إنها احتفالية لابني بل إن الصورة التي انتشرت مؤخرا ليس فيها ابنتي بل مشجعة تحتفل معي بنفس الطريقة.

وبخصوص رأيه في المنتخب البرازيلي، ذكر: المنتخب يدخل كل مباراة باحثا عن الانتصار وهو أمر نمتلك المؤهلات له لأننا نملك لاعبين رائعين وفي كل عام يولد لاعب رائع جديد في البرازيل، يمكننا أن نشكل فريقين لمنتخب البرازيل بما لدينا من مواهب، نحن منتخب يملك خمسة ألقاب عالمية ولدينا مدرب رائع ولدي الإيمان بأن العمل الذي يقوم به سيؤتي ثماره في كأس العالم المقبلة.