عميد كلية علوم الرياضة يتحدث عن مذكرة التفاهم مع الرابطة آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 02:22 - GMT 23:22

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 01:02 - GMT 22:02

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