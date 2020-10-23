عميد كلية علوم الرياضة يتحدث عن مذكرة التفاهم مع الرابطة آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 02:22 - GMT 23:22 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 01:02 - GMT 22:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عميد كلية علوم الرياضة يتحدث عن مذكرة التفاهم مع الرابطة PDF اطبع كلمات دالّة #الرابطة, #الدوري السعودي إقرأ أيضاً الدوخي: الحكم لم يطرد لاعب النصر.. والوحدة حُرم من جزائية 04:20 GMT إقرأ أيضاً بيبيتو: كرة القدم أصبحت أصعب من السابق 11:16 GMT