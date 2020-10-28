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الدوخي: الحكم أغفل طرد كويار.. ولم يحتسب "جزائية" لأبها

الدوخي: الحكم أغفل طرد كويار.. ولم يحتسب "جزائية" لأبها

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دبي - قناة العربية

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كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان على الحكم طرد لاعب الهلال الكولومبي كويار، كما أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لأبها خلال مباراة الفريقين.

وتأهل الهلال والنصر إلى نهائي كأس الملك، بعد فوز الأول على أبها بهدفين دون مقابل، فيما تغلب النصر على الأهلي بنتيجة 2-1.

وقال الدوخي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: كان على الحكم طرد كويار في الدقيقة 37 من الشوط الأول، لأنه بالغ برفع رجله واستخدم قوة زائدة بوجه لاعب أبها.

وأضاف: كما كانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة لأبها في نهاية الشوط الأول، بعدما قفز لاعب الهلال على الخصم داخل منطقة الجزاء.

ولفت الدوخي إلى أن قرارات حكم مواجهة النصر والأهلي كانت صحيحة، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود ركلتي جزاء على الفريقين في الدقيقتين 28 و43.

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