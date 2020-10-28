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المسحل يؤكد إقامة السوبر الإيطالي في السعودية

المسحل يؤكد إقامة السوبر الإيطالي في السعودية

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دبي - قناة العربية

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أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة السوبر الإيطالي المقبل في السعودية، وأن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الاتحاد الإيطالي، تأتي لتطوير صناعة كرة القدم وتبادل الخبرات.

وقال المسحل في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: الاتحاد الايطالي من أعرق الاتحادات في العالم، يضم أميز الكوادر ولديهم خبرات كبيرة أيضا في مجالات التحكيم، وتم التأكيد على إقامة السوبر الإيطالي 2021 في السعودية، ولم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي بسبب عدم تمكن الجمهور من الحضور، خلال الأسابيع القادمة ستتضح الصورة والتأكيد على موعد إقامة السوبر.

وأضاف: سيتم البدء بالبرامج التي لا تتطلب السفر بالنسبة للجانبين، ونعمل على تحقيق المصالح المشتركة، ولديهم خبرة عريقة في كرة القدم ورغبة في التعاون.

وواصل: ليس من السهل الاستعانة بالحكام الإيطاليين لأن لديهم عدد كبير من المباريات محليا وأوروبيا، القصد من الاتفاقية تعزيز التعاون في تطوير الحكام بشكل عام، وسيتم إرسال حكام سعوديين للتواجد في إيطاليا لتبادل الخبرات مع حكام متمكنين، وقيادة مباريات غير رسمية في إيطاليا.

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