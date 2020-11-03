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ميرزا: تقنية "فار" لن تمنع أخطاء الحكام

ميرزا: تقنية "فار" لن تمنع أخطاء الحكام

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دبي - قناة العربية

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كشف يوسف ميرزا، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لا يمكن الاستعانة بحكام النخبة الأوروبيين لكثرة ضغط المباريات، ووصف الأخطاء التحكيمية بالطبيعية في كرة القدم، ولفت إلى أن تقنية الفيديو لن تمنع أخطاء الحكام.

وقال ميرزا في مقابلة مع "قناة العربية" يوم الاثنين: يستطيع أي ناد الاستعانة بالحكام الأجانب، المجال مفتوح أمامهم، لكن حكام النخبة في أوروبا غير متاحين إلى نهاية السنة الميلادية الجارية، لكثرة المباريات لديهم، ويمكن فقط الاستعانة بالفئة الأقل، لكن ستكون هناك إجراءات حجر لدى قدومهم وعند وصولهم إلى دولهم، وبالتالي معظم الحكام يرفضون القدوم.

وأضاف: يجب أن يكون الحكم السعودي متواجدا وبناء قاعدة له، لأنه خلال 3 سنوات سابقة لم يتم منحهم الفرصة، خلال 3 جولات المستوى كان جيدا، وبكل تأكيد ستكون هناك أخطاء وملاحظات، وتقنية "فار" وضعت لتقليل الأخطاء وليس لمنعها، من يعتقد غير ذلك عليه أن يشاهد رياضة أخرى غير كرة القدم.

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