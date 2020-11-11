  • مباشر
اللغة

الفريدي: "كورونا" حرمني من إسبانيا.. وأرغب بتحقيق البطولات

الفريدي: "كورونا" حرمني من إسبانيا.. وأرغب بتحقيق البطولات

متابع الغاء المتابعة

الدمام - نايف الثقيل

نشر في: آخر تحديث:

أكد أحمد الفريدي، لاعب نادي القادسية، أنه يطمح للعودة إلى مستواه السابق، ويرغب في تحقيق الإنجازات مع فريقه الجديد.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": حققت بطولات في جميع الأندية التي لعبت فيها، ويمكن أن نحقق بطولة الكأس أو الدوري لأنه لا يوجد شيء صعب.

وحول قصة انضمامه إلى القادسية، أوضح: كنت سأغادر الى اسبانيا للالتحاق بفريقي هناك وفي خلال 48 ساعة تغير كل شي بعد أن قدم القادسية لي عرضاً، خاصة وأن الوضع في اسبانيا صعب حاليا في ظل فيروس كورونا.

ولفت الفريدي إلى أنه ركز خلال العامين الماضيين على بناء مستقبله، وأردف: لن يقف معي أحد بعد الاعتزال، لذلك اتخذت قرار الاهتمام بما بعد الاعتزال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات
ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد