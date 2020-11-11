الفريدي: "كورونا" حرمني من إسبانيا.. وأرغب بتحقيق البطولات

أكد أحمد الفريدي، لاعب نادي القادسية، أنه يطمح للعودة إلى مستواه السابق، ويرغب في تحقيق الإنجازات مع فريقه الجديد.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": حققت بطولات في جميع الأندية التي لعبت فيها، ويمكن أن نحقق بطولة الكأس أو الدوري لأنه لا يوجد شيء صعب.

وحول قصة انضمامه إلى القادسية، أوضح: كنت سأغادر الى اسبانيا للالتحاق بفريقي هناك وفي خلال 48 ساعة تغير كل شي بعد أن قدم القادسية لي عرضاً، خاصة وأن الوضع في اسبانيا صعب حاليا في ظل فيروس كورونا.

ولفت الفريدي إلى أنه ركز خلال العامين الماضيين على بناء مستقبله، وأردف: لن يقف معي أحد بعد الاعتزال، لذلك اتخذت قرار الاهتمام بما بعد الاعتزال.

