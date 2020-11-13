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عبدالعزيز الفيصل: رؤية 2030 حولت الرياضة من هواية إلى صناعة

عبدالعزيز الفيصل: رؤية 2030 حولت الرياضة من هواية إلى صناعة

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دبي - قناة العربية

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أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن رؤية 2030 أحدثت نقلة نوعية في قطاع الرياضة، وحولتها من هواية إلى صناعة، مشيرا إلى أن العمل سيستمر من أجل زيادة نمو وتطور الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال وزير الرياضة في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: نعمل على زيادة نمو الدوري السعودي وتطوير المنافسة مع الأندية واتحاد كرة القدم.

وأضاف: رؤية 2030 بتنمية القطاع الواعد ومنها الرياضة أحدثت نقلة نوعية، ونرى هذا التقدم والحراك الرياضي الذي خلق قطاع توظيف مستداما ومدخولا في الناتج المحلي.

وزاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: الرياضة تحولت من هواية إلى صناعة، والسعودية أصبحت وجهة جذابة لاستضافة مختلف الألعاب الرياضية.

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