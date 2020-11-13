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لوكاس ليما: الأهلي أحد كبار آسيا.. وهذا رأيي في حسين عبدالغني

لوكاس ليما: الأهلي أحد كبار آسيا.. وهذا رأيي في حسين عبدالغني

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جدة - أحمد الرايقي

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يرى لوكاس ليما، لاعب أهلي جدة، أن بمقدور فريقه تحقيق البطولات في الموسم الحالي، خاصة أن الأهلي من أكبر أندية آسيا، حسب تعبيره، ووصف زميله السابق حسين عبدالغني بالمثال الجيد للاعبين.

وقال الظهير البرازيلي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: الأهلي فريق كبير هنا في السعودية وآسيا، وباستطاعته جلب الألقاب، والنادي لديه قاعدة جماهيرية عالية.

وأضاف: الدوري متطور في السعودية، وفي السنوات القادمة سيحضر المزيد من اللاعبين المميزين، لأن الدوري أصبح جذابا بالنسبة للكثير من اللاعبين الأجانب.

وحول رأيه في زميله السابق المعتزل حسين عبدالغني، ذكر: كان لاعبا كبيرا هنا، هو مثال للكثير من اللاعبين ولي أنا شخصيا، خاصة أنه في نفس مركزي في الميدان بالتحديد.

وأضاف: أكن له الكثير من الاحترام، وكان من الرائع اقتسام اللحظات مع شخص مثله داخل الملعب وفي غرفة الملابس، هو لاعب يمتلك تاريخا كبيرا وأنا سعيد أنني تعرفت عليه.

وأثنى ليما على زميله في الفريق عمر السومة، وقال عنه: إنه لاعب مميز، كما يعجبني الكثير من اللاعبين الآخرين في الدوري.

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