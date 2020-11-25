الكشف عن مسار رالي داكار 2021

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم الأربعاء، عن المسار الجديد لرالي داكار 2021، والذي سيمر عبر 10 مدن سعودية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة: برؤية ولي العهد الذي جعل حلم استضافة السعودية لأكبر الأحداث الرياضية العالمية مثل رالي داكار واقعاً، هذا الدعم غير المحدود يملؤنا أملاً ونحن نواصل التطلع لمستقبل مشرق مبني على رؤية 2030.

وسينطلق رالي داكار في 3 يناير المقبل، على أن تنتهي النسخة الـ 43 من السباق في 15 من ذات الشهر، وأوضح ديفيد كاتيرا، مدير رالي داكار، أنه تم تغيير موقع السباق بنسبة 90%، وقال: تتمتع السعودية بمساحة كبيرة، هذه المساحة تمكنك من إقامة 5 سباقات داكار دون الحاجة إلى قيادة مرتين في أي مكان.

وبحسب التقارير الصحافية، فإن أصعب مرحلة في الرالي ستكون في المرحلتين السابعة والثامنة، يومي 10 و11 يناير، في الطريق ما بين حائل ونيوم، ولا يسمح للمشاركين بالراحة المؤقتة، على أن تكون أطول رحلة في المرحلة الرابعة بين وادي الدواسر والرياض.

وأكد ديفيد كاتيرا أن نسخة 2021 ستكون أصعب من العام الماضي، لوجود مراحل أكثر تطلبا من النواحي الفنية، ما بين الكثبان الرملية والصحراء المفتوحة.