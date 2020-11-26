كريستيان مارتن: مارادونا قصة خالدة في قلوب الأرجنتينيين

اعتبر الإعلامي الأرجنتيني كريستيان مارتن وفاة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم، بالصدمة لجميع عشاق الساحرة المستديرة، وذلك عندما فارق الأخير الحياة يوم الأربعاء إثر إصابته بأزمة قلبية.



وقال كريستيان لبرنامج "في المرمى": مارادونا جاء من بيئة فقيرة، كان يتشارك غرفة صغيرة مع أبيه وأمه وإخوته، كافح في حياته، حتى حقق كل شيء، بالرغم من نجوميته العظيمة، إلا أنه كان إنسانا أعظم، فقد كان يدعم جميع الرياضيين الأرجنتينيين في مختلف الألعاب، ويقدم لهم المساعدات حتى يرفعوا علم بلادهم عاليًا.



وأكمل: الصمت التام والحزن يسودان جميع أحياء الأرجنتين الآن، والكل يبكي بحرارة في نابولي، فمارادونا قصة خالدة في قلوبنا للأبد.