بيتي وفييتو لم يلتقيا من قبل.. وجمعهما ديربي الرياض

لم يتواجه بيتي مارتينيز ولوسيانو فييتو، نجما النصر والهلال، من قبل خارج حدود المملكة، قبل أن يجمعهما ديربي الدوري، يوم الاثنين، وستتكرر المواجهة بينهما مرة أخرى، في نهائي كأس الملك يوم السبت.



وولد اللاعبان في العام ذاته، 1993، لكن بيتي يكبر فييتو بخمسة أشهر، ويكبره من حيث عدد الألقاب أيضًا، إذ بدأ بيتي مسيرته كلاعب مع نادي هوراكان الأرجنتيني، عام 2011، لكن تألقه جاء بعد 4 سنوات مع ريفر بليت، الذي لعب له اربعة مواسم، توّج خلالها بكأس بلاده مرتين، كأس السوبر مرة واحدة، وكأس ليبرتادورس مرتين، أما خارج بلاده وتحيدًا في الموسم الماضي الذي دافع فيه عن ألوان نادي أتلانتا في الدوري الأميركي، ففاز ببطولة الكأس مرة واحدة، وعلى المستوى الفردي فاز بجائزة أفضل لاعب في بلاده عام 2018.



وبحث مواطنه فييتو عن ألقاب عدة خلال مسيرته في أوروبا، لكنه لم يحصد أي منها، رغم دفاعه عن ألوان 6 أندية وهي: فياريال، أتلتيكو مدريد، إشبلية، فالنسيا، فولهام، وسبورتينغ لشبونة، الذي لعب له الموسم الماضي وبدأ معه الموسم الحالي قبل الانتقال للهلال.



وسبق بيتي مواطنه للسعودية، ولعب دقائق أكثر مع النصر بلغت 250 دقيقة في ثلاث مباريات بالدوري لعبها كأساسي وكان له الفضل في بلوغ فريقه نهائي الكأس بهدف حاسم في شباك الأهلي.



وكانت دقائق فييتو أقل مع الهلال، إذ لعب 105 دقيقة في ثلاث مباريات، واحدة كأساسي واثنتين كبديل، ولم يصل بعد إلى الشباك.



وشارك الثنائي بصفة أساسية في أول ديربي يجمعهما، تفوّق خلاله فييتو على بيتي في النتيجة النهائية، وترك بصمته في المباراة بعدما تسبب في ركلة جزاء سُجل منها الهدف الأول لفريقه.