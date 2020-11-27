4 اختلافات بين أول ديربي في نهائي الكأس وحتى الآن

منذ أن التقى الهلال والنصر خلال النهائي الأول بينهما في كأس الملك، تغيّر اسم الملعب الذي احتضن المباراة، وزاد عدد المحترفين في كل فريق، ازداد التعداد السكاني في الرياض، وتعاقب الملوك على حكم السعودية.

وتواجه الفريقان خلال أول ديربي بينهما في المسابقة، في 14 مايو من عام 1981، حينما أقيمت المباراة على ملعب رعاية الشباب بالملز "سابقًا"، ملعب الراحل فيصل بن فهد "حاليًا".

وتجاوز عدد سكان الرياض حينها المليون الأول بقليل، بينما يبلغ عددهم الآن أكثر من 7 ملايين نسمة، وأدار اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح النصر، الحكم الدولي فهد الدهمش، ليحصد الفريق اللقب الثالث في تاريخه، وسجل ثلاثية النصر كلًا من: يوسف خميس، ماجد عبد الله وصالح اليحيى، بينما أحرز ريفيلينو البرازيلي هدف الهلال الوحيد.

وقام الملك الراحل خالد بن عبد العزيز بتسليم الكأس للاعبي النصر، وتولى بعد رحيله 3 ملوك الحكم، الراحلان فهد بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز، والآن الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سلّم الهلال كأس البطولة، خلال آخر مرة تواجه فيها الفريقان عام 2015، في النهائي الوحيد الذي أقيم خارج الرياض.

والتقى الفريقان 4 مرات في نهائي البطولة، حيث تقاسما التتويج باللقب، إذ فاز النصر مرتين على جاره، وتوّج الهلال باللقبين الآخرين.



ويضم الفريقان سبعة لاعبين غير سعوديين الآن، أما في ذلك التاريخ، فكان الهلال يضم البرازيلي ريفيلينو والتونسي نجيب الإمام، فيما ضم النصر البرازيليين ليرا، ومانغيتو.