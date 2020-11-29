خالد الدوخي: الحكم تجاهل طرد مدافع النصر

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم نهائي كأس الملك، تجاهل طرد سلطان الغنام، لاعب النصر، خلال مجريات الشوط الأول.

وقال الدوخي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم السبت: كان على الحكم طرد سلطان الغنام وإشهار البطاقة الصفراء الثانية له بعد عرقلته سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم اكتفى باحتساب ركلة جزاء دون منح اللاعب البطاقة الصفراء الثانية.

وحول الحالات التي شهدتها المباراة، لاسيما داخل منطقة الجزاء، ذكر: ضربة جزاء الهلال كانت صحيحة، أما بخصوص بقية الحالات فجميع قرارات الحكم كانت صحيحة، ومستواه كان جيدا جدا.