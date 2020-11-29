  • مباشر
اللغة

خالد الدوخي: الحكم تجاهل طرد مدافع النصر

خالد الدوخي: الحكم تجاهل طرد مدافع النصر

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم نهائي كأس الملك، تجاهل طرد سلطان الغنام، لاعب النصر، خلال مجريات الشوط الأول.

وقال الدوخي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم السبت: كان على الحكم طرد سلطان الغنام وإشهار البطاقة الصفراء الثانية له بعد عرقلته سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم اكتفى باحتساب ركلة جزاء دون منح اللاعب البطاقة الصفراء الثانية.

وحول الحالات التي شهدتها المباراة، لاسيما داخل منطقة الجزاء، ذكر: ضربة جزاء الهلال كانت صحيحة، أما بخصوص بقية الحالات فجميع قرارات الحكم كانت صحيحة، ومستواه كان جيدا جدا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟ ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟
مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد