  • مباشر
اللغة

فهد الهريفي: إدارة النصر تفتقد إلى الخبرة والشخصية

فهد الهريفي: إدارة النصر تفتقد إلى الخبرة والشخصية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر فهد الهريفي نجم النصر السعودي السابق أن إدارة الفريق الحالية لا تملك الخبرة ولا الشخصية المطلوبة، وذلك بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت أمام غريمه التقليدي الهلال.

وقال الهريفي لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": هناك أخطاء تحكيمية واجهها النصر خلال المباريات الماضية وأثرت على نتائجه، لكن لا يمكن تجاهل الأخطاء الإدارية والفنية التي أثرت على الفريق، فالجهاز الإداري لا يملك الشخصية والخبرة الرياضية المطلوبة.

وواصل الهريفي: عبدالرحمن الحلافي المشرف على فريق كرة القدم بنادي النصر لا يملك الخبرة الكافية التي تؤهله لشغل هذا المنصب، كما أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لا يملك منهجية واضحة وهناك الكثير من الأخطاء الفردية التي يقع بها اللاعبون في كل مباراة.

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020 تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها

الأكثر قراءة

سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل "غينيس"
خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع
السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد