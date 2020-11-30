فهد الهريفي: إدارة النصر تفتقد إلى الخبرة والشخصية

اعتبر فهد الهريفي نجم النصر السعودي السابق أن إدارة الفريق الحالية لا تملك الخبرة ولا الشخصية المطلوبة، وذلك بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت أمام غريمه التقليدي الهلال.

وقال الهريفي لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": هناك أخطاء تحكيمية واجهها النصر خلال المباريات الماضية وأثرت على نتائجه، لكن لا يمكن تجاهل الأخطاء الإدارية والفنية التي أثرت على الفريق، فالجهاز الإداري لا يملك الشخصية والخبرة الرياضية المطلوبة.

وواصل الهريفي: عبدالرحمن الحلافي المشرف على فريق كرة القدم بنادي النصر لا يملك الخبرة الكافية التي تؤهله لشغل هذا المنصب، كما أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لا يملك منهجية واضحة وهناك الكثير من الأخطاء الفردية التي يقع بها اللاعبون في كل مباراة.