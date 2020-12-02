فهد بن نافل: النصر لم يقلقني.. والإحلال في الهلال "تدريجي"

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي أنه دخل المباراة النهائية لكأس الملك أمام النصر نهاية الأسبوع الماضي بثقة وذلك عندما أكمل فريقه الثلاثية التاريخية، مشيراً إلى أن معدل أعمار لاعبي فريقه ليس مقلقاً، إذ إن متوسط الأعمار يبلغ 27 عاماً.



وقال رئيس الهلال لبرنامج "في المرمى": دخلت المباراة النهائية أمام النصر وأنا أشعر بالاطمئنان لأنني أثق تماماً بما يملكه الهلال من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، وهذه ليست النهاية، هناك المزيد، فالهلال لا يمل من تحقيق البطولات، لاعبو الهلال ما زالوا يملكون الدافع وهم قادرون على تحقيق أكثر من إنجاز مستقبلاً".

وواصل الرئيس الذي حقق الثلاثية التاريخية: معدل الأعمار في أوساط لاعبي الهلال السعوديين غير مقلق، فهم محترفون وبلغوا مرحلة النضج، وبالتالي لن يواجه الهلال مشكلة مستقبلاً، واليوم في نادي الهلال متوسط الأعمار 27 عاماً، ونحن نؤمن بسياسة الإحلال بشكل تدريجي من خلال التعاقد مع مجموعة من اللاعبين الشبّان.

وحول سياسته في التعاقدات، أجاب: التعاقد مع لوسيانو فييتو جاء بطلب من الجهاز الفني بقيادة المدرب رازفان لوتشيسكو، ونحن نثق بالمدير الفني، أما مسألة التوظيف داخل الملعب فهي مسألة خاصة بالمدرب فقط، وفيما يتعلق بالمهاجم السوري عمر خربين فمسألة بقائه ليس لها علاقة بالتفاصيل المادية في عقده الاحترافي.

وزاد: أحد أهداف مجلس إدارة الهلال هو تعزيز الاستدامة المالية، صحيح أن مجموع الرواتب للاعبين مرتفع للغاية، لكن نحن نقلص الفارق بين ما يتم تقاضيه من وزارة الرياضة من خلال دعم أعضاء الشرف وكذلك الرعايات التي وقعناها، كما أن برنامج "أنا هلالي" والذي أدعو جمهور الهلال إلى الاشتراك به لأن الهدف من خلاله دعم النادي وضمان استمرار نجاحه.

وحول ظهوره الإعلامي، أورد: أنا ضد الظهور الإعلامي بعد كل مباراة، أؤمن بالعمل ولا شيء غيره، أما الحديث بعد المباريات أو انتقاد قرارات التحكيم فهذه من صميم عمل المدير الفني، وهو الأنسب للقيام بهذا الأمر.

وعن مستقبل فريقه في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما اعتبره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منسحباً، قال بن نافل: حصل الهلال على الرخصة الآسيوية التي تخوله للمشاركة في النسخة المقبلة، ولست قلقاً على مستقبل مشاركة الهلال في البطولة.

وأجاب رئيس النادي الأزرق عن تمديد تعاقد ناديه مع الفرنسي بافيتمبي غوميز (35 عاماً) لموسمين إضافيين: غوميز لديه الكثير لتقديمه لنادي الهلال ونتوقع منه المزيد.