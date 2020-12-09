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فابيو أبرو: انتظروا الباطن في دوري أبطال آسيا

فابيو أبرو: انتظروا الباطن في دوري أبطال آسيا

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دبي - قناة العربية

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أكد الأنغولي فابيو أبرو مهاجم نادي الباطن السعودي أن فريقه قادر على الوصول إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، مشيراً إلى أن اهتمام النادي الشمالي بخدماته قبل الانتقال إليه الصيف الماضي حفزه للانضمام إلى صفوفه.

وقال فابيو أبرو لبرنامج "في المرمى": جئت إلى الباطن لتسجيل الأهداف، وأنا محظوظ بأنني بدأت الموسم مع فريق رائع ولاعبين ممتازين وسجلت الأهداف، قبل أن أحضر إلى النادي خضت حديثاً مع المدرب جوزيه غاريدو وشعرت بأهميتي بالنسبة لمشروع الفريق، والجميع رحب بوجودي في النادي.

وأردف المهاجم المولود في لشبونة البرتغالية: أعتقد أن الباطن قادر على الوصول إلى المقاعد الآسيوية، فلدينا فريق رائع ومدرب متمكن وإدارة ممتازة، كل ما نحتاجه أن ننسجم أكثر، لكن علينا أن نفكر بالبقاء أولاً وبعد ذلك التفكير بالوصول إلى دوري أبطال آسيا.

وواصل: ما أهدف إليه مساعدة النادي بالبقاء في الدوري، وإذا حصلت على لقب الهداف فهذا أمر رائع، بافيتمبي غوميز رائع جداً، وهناك مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، كما شاهدت العديد من المهاجمين الرائعين.

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