مدرب أبها: الحكم حرمنا من الفوز على الهلال

كشف عبدالرزاق الشابي، مدرب أبها السعودي، أن حكم مباراة فريقه أمام الهلال حرمهم من الوصول إلى نهائي كأس الملك، والذي كان حقق لقبه الفريق الأزرق على حساب النصر للموسم الرياضي 2019-2020.

وقال المدرب التونسي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: الفرص متاحة دائما في مباريات الكأس، وإذا منحنا الحكم حقنا في نصف النهائي أمام الهلال لوصلنا إلى المباراة النهائية.

وأضاف: أخطاء تقنية الفيديو "فار" تضر ببعض الفرق ومن ضمنها أبها، يجب أن تساعد التقنية حكم الساحة.

وأبدى الشابي ثقته في إمكانات فريقه، وأكد أن طموحاتهم التواجد في المراكز الـ 6 الأولى، وواصل: لكننا نعاني على مستوى المنشآت ونتدرب في ملعب فرعي، كما لا توجد غرفة ملابس ولا غرفة للاجتماعات، نعاني من ظروف قاسية لكننا نتعامل معها، والإدارة وفرت سبل النجاح بالإمكانات المتاحة.