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كارتيرون: التعاون كان في وضع كارثي

كارتيرون: التعاون كان في وضع كارثي

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دبي - قناة العربية

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كشف باتريس كارتيرون، مدرب نادي التعاون السعودي، أنه عندما تولى الإدارة الفنية واجه ظروفا صعبة على مستوى الفريق الذي كان في وضع كارثي وسيء.

وقال المدرب الفرنسي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: الفريق كان بحاجة إلى عمل جبار عندما استلمته في دوري أبطال آسيا، لأن الوضع كان كارثيا للغاية، ووعدت ببناء التشكيلة وركزت على الجانب البدني والتكتيكي، وعملت كثيرا على الناحية النفسية حتى يستعيد الجميع الثقة.

وحول سبب طلبه بمقابلة لجنة الحكام سابقا، ذكر: كنا بحاجة إلى بعض التفسيرات في الجانب التحكيمي، وأن يشرح لنا الحكام ما يحدث، وكنت أرى أن هناك موقف متحيز ضد الفريق، كنت محبطا، أريد حوارا معهم حتى نفهم القرارات التي يتخذونها، ولكن لم أحصل على رد وتفسيرات.

وأضاف: لكنني أرى أن الحكام يقومون بعمل رائع جدا، لا يجب الضغط عليهم وأنا أشجعهم ليتحاوروا أكثر ويشرحوا قراراتهم.

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