علي حمد: الحكم حرم النصر من "جزائية" وهدف صحيح

كشف علي حمد، مقيم الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، أن مباراة الفيصلي والنصر، شهدت عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأصفر إضافة إلى إلغاء هدف صحيح للمدافع مايكون.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس عن حالات مباراة الفيصلي والنصر: أنه لا يوجد سبب لإلغاء ركلة الجزاء للنصر في الدقيقة 20، لأن تدخل أمرابط كان قانونيا والخصم بالغ في سقوطه، كما أن هدف المدافع مايكون سليم ولا توجد حالة تسلل لكن الحكم ألغاه، كما أن قرار الحكم كان صحيحا في منح النصر ركلة جزاء لتدخل لاعب الفيصلي على الخصم بصورة واضحة.

وبشان حالات لقاء الشباب والهلال، أوضح: طرد تركي العمار كان صحيحا لدخوله بتهور على الخصم، وقرار الحكم أيضا في إلغاء هدف ياسر الشهراني كان صحيحا، لأن غوميز تواجد في مسار رؤية حارس المرمى، وبالتالي تسلل صحيح على المهاجم الفرنسي، وبخصوص لمسة يد مدافع الشباب داخل منطقة الجزاء، قرار الحكم كان صحيحا أيضا بعدم احتساب ركلة جزاء، ورأيي أن الحكم لم يغير في نتيجة اللقاء.