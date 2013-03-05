آخرتها «زلاتكو» يا هلال!

تابعت باستغراب شديد الفرحة التي كانت قد رسمت على ادارة نادي الهلال السعودي، بعد الفوز بلقب كأس ولي العهد، وعلى حساب الغريم التقليدي القديم الجديد نادي النصر، معتبرا في قرارة نفسي ان النادي الذي كان يلقب «بالزعيم» على المستوى الآسيوي قبل السعودي، اضحى متباهيا بعدد البطولات على نفس المسابقة، وكيف انه يحقق الارقام القياسية في عدد مرات الفوز بها، رغم ادراكه الكامل، انه اعتاد أن يفوز باللقب نفسه حتى وان كان في أسوء حالاته!.

لم أكن أتخيل يوما ما في أن حال النادي الازرق من الطموحات، سيصل الى ما وصل إليه السنوات الأخيرة والذي تسابق فيها مع نفسه لتسجيل ارقاما جديدة في عدد مرات الاقالة للمدربين، والفشل «الذريع» في التعاقد مع لاعبين قادرين على انتشال الفريق من الحالة التخبطية التي يعاني منها على المستوى الفني والاداري.

وعندما تتابع ثلاثة لاعبين محترفين على دكة الاحتياط عند الدقيقة 70 من النهائي في كأس ولي العهد، فهو بالمؤشر البسيط، للآلية الغريبة العجيبة التي بدأت الأمور تدار بها داخل النادي العريق، الذي كان يوما من الأيام، مضربا للمثل للعديد من الأندية السعودية والخليجية، وحتى الآسيوية، ومرتكزا تتسابق الاندية الى تقليده والحذو تجاه الاستراتيجية التي يتعامل معها، ان كان على مستوى التعاقدات المحلية، او حتى على مستوى اللاعبين الأجانب!

لم يعد بالغريب ان توكل ادارة النادي بمهام القيادة الفنية لمدرب نادي الفيصلي السعودي السابق الكرواتي «زلاتكو» فتلك واحدة من مجموعة تخبطات إدارية، لا تليق باسم ولا حتى بتاريخ الهلال، ومن تابع الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام مستضيفه نادي العين 1-3 في افتتاحية دوري الابطال الآسيوي، وما أهدره الفريق الاماراتي من ضربة جزاء وأهداف أخرى، يتأكد له دون شك، ان الهلال مقبل على مرحلة أكثر مزرية، ربما ستكون الادارة الهلالية بعدها أكثر سعادة عندما تفوز ببطولات الناشئين والشباب على المستوى المحلي.

لا ينكر الجميع الجهود التي قدمها ولا يزال يقدمها الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي في سبيل ان يحقق النادي الجماهيري اهدافه بالوصول للقب القاري، لكن الواقع يروي قصصا أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض الغياب الواضح للقيمة الاستراتيجية المفقودة، وتلك التعاقدات «الفاشلة» التي اضحت واجهة لا يمكن لما يصرف من ملايين الدولارات أن يساهم في اخفائها.!

نقلا عن صحيفة الأيام البحرينية

