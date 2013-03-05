زيمبابوي تلاعبنا بالأمن الغائب!!

لم يكن مستغربا أن يسعي المسئولون بالاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم إلي محاولات لنقل مباراة فريقهم مع منتخبنا الوطني لكرة المقرر إجراؤها يوم 26 مارس المقبل في تصفيات كأس العالم بالبرازيل إلي بلد آخر.. "آل إيه" بحجة أنهم يخافون علي أنفسهم من الأوضاع الأمنية غير المستقرة في مصر وخشية اللاعبين من أن يعودوا في توابيت قتلي إلي بلادهم وأن الاتحاد الزيمبابوي يعكف خلال الأسابيع الماضية في جمع الكثير عن الأوضاع في مصر للتأكيد علي صدق ما يدعون لتقديمها إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم لاتخاذ قرار بشأن نقل المباراة إلي بلد آخر .. طبعا "مستعجبش.. متستغربش" والأدهي والأمر من ذلك هذا الادعاء المضحك من أنهم استعانوا بأحد الأطباء النفسيين لعلاج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها.. أليس هذا الأمر مضحكا؟ عموما هذا ما جنيناه علي أنفسنا ولم يجنه علينا أحد.. لكن الذي نسيه المسئولون في اتحاد زيمبابوي أن وكالات الأنباء منذ حوالي عشرة أيام كلها كانت تؤكد أن زيمبابوي في طريقها للاعتذار عن المباراة ونقلت تصريحات علي لسان المسئولين في اتحادها أنهم لا يجدون أية أموال لشراء تذاكر الطيران حتي يتمكن فريقهم من الحضور إلي القاهرة للعب المباراة لكن يبدو أنهم فكروا في الأمر وقالوا "اللي تغلب به إلعب به" ولجأوا إلي هذه الحيلة السخيفة التي لا يمكن أن تنطلي علي أحد.. ويبدو أنهم استرجعوا شريط الذكريات وما حدث من حارس مرماهم الدولي جروس جروبيلار حارس نادي ليفربول الشهير ومديرهم الفني فابيش اللذين ادعيا الإصابة في مباراتنا معهم بتصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 1994 وفازت مصر بعد أن توقفت المباراة بضع دقائق ولكن تقرير مراقب المباراة أدان مصر وقال ان المباراة جرت في جو غير آمن وأعيدت المباراة في مدينة ليون الفرنسية وتعادل الفريقان وكان التعادل كفيلا بخروجنا من التصفيات والواضح أن هذه الذكريات يبدو أنها قفزت إلي أذهانهم فأرادوا أن يعيدوا المشهد مرة أخري.

هذا الموضوع هو رسالة واضحة لجمهورنا كي يعرف إلي أي مدي يستفيد منافسونا من أخطائنا في الإيقاع بنا والنيل من فرقنا علي الرغم من فارق المستوي الكبير لصالحنا وقدرتنا علي تجاوزهم لأننا نملك كل الإمكانيات التي تؤهلنا لذلك لكن فيما يفيد ارتفاع المستوي مع سلوكيات مرفوضة داخليا فما بالنا بالعالم الخارجي.



نقلاً عن صحيفة"الجمهورية"المصرية