سبهللة.. كروية

** اتمني ان تكون مباراة المنتخب مع قطر بالدوحة هي نهاية طريقة الفوضي والسبهللة في اتحاد الكرة.. وتكون آخر مباراة يتم الاتفاق عليها بدون تخطيط جيد.

ودراسة سابقة للذي يمكن ان تحققه من مكاسب فنية وتكتيكية وبدنية ومعنوية.. وليس الحرص علي المكاسب الخاصة لرجال اتحاد الكرة ونتيجة اتفاقات من تحت ¢الترابيزة!! ¢ ولا حد يوضح لي المكاسب الفنية والتكتيكية الجبارة من اللعب مع منتخب قطر كل عدة ايام بحجة الاستعداد لمباراة ما.. خاصة واننا نواجه منتخبات تلعب بالطابع الافريقي القوي والخشن وليس طابع الكرة القطرية الأسيوية.. بالإضافة الي اننا شبعنا لعب مع قطر واكيد وكما هو معروف لن يكون هناك فائدة فعلية من اللعب المتكرر مع نفس المنتخب.

¼¼ والأهم في تصوري انه لم يعد من المعقول ولا المقبول ان يلعب المنتخب المباريات الودية خارج مصر بعد انتظام مباريات الدوري ومباريات الاهلي والزمالك والاسماعيلي الأفريقية علي خير ومن غير اي مشاكل والحمد لله.

مما يجعل سفريات المنتخب المستمرة للعب المباريات الودية خارج مصر شكلا من اشكال الفشخرة!! واهدار مبالغ كثيرة من العملات الصعبة في هذه الايام التي نعاني فيها من وتفاقم حجم التراجع في الميزانية والاحتياطي المالي للدولة!!

اشرت عدة مرات الي ضرورة ان يكون كل مسئول حتي في المجال الرياضي علي القدر المطلوب من الوعي والثقافة والحس الوطني.. وان تكون كل تصرفاته بالذكاء والحكمة ومراعاة ظروف واحوال البلد السياسية والاقتصادية.. ومن غير المقبول ولا المعقول ونحن نعاني من هذه الازمة الاقتصادية.. ويكون بسلامتهم عباقرة اتحاد الكرة في واد آخر ويتمادون في الفوضي والسبهللة وطريقة ¢الفتة¢ الإدارية والمالية.. واستغلال المباريات اياها!! في سفر حضرات جناب بسلامتهم طمعا في هدايا الأمراء والشيوخ واسلوب الشحاتة الي انتقدناها عدة مرات ويسئ لمصر ويتسبب في إراقة حياء وكرامة اخواتنا العاملين هناك.. ولا ينسي احد الوقائع الكثيرة والفضائح في دول الخليج.. واشهرها واقعة الصناديق اياها في الامارات!! واللي زاد وغطي!! كما يقول اهلنا في الامثال الشعبية.. مجاملة جيوش المقربين والشلة والاعلاميين باصطحابهم في هذه السفريات علشان الشو وتلميع عباقرة الاتحاد!!

هذه التصرفات كانت مرفوضة وانتقدناها في نفس المكان بأمانة وحياد.. ويفرض الواقع والمنطق وظروف البلد الاقتصادية الصعبة ان نواصل انتقادنا لها وتعرية كل واحد يبيع بلده وسمعتها.. ومصلحة شعبه الغلبان في أزمتنا الحالية الصعبة.

اتمني ان يقوم وزير الرياضة بدوره السياسي والوطني الذي يفرضه عليه الواجب والازمة الحالية من اجل ترشيد الانفاق ووقف اي ظواهر للفشخرة!! واهدار المال العام.. وهو الأهم بكثير من حرصه الغريب والذي يثير الشكوك !! علي محاولة استغلال بعض المقربين من الرياضيين والاعلاميين للالتفاف علي بند ال 8 سنوات في القانون وفرض البعض فوق صدور الرياضيين في قيادة الأندية والاتحادات بطريقة سياسة ¢التوريث¢ التي رفضناها وكان النظام السابق يحاول استغلالها لفرض جمال مبارك علي الحكم.. ومازلنا نرفضها خاصة وانها ضد القانون والدستور.

لكل الصحفيين: المجاملة اليوم وسوء الاختيار ظلم نرتكبه ضد انفسنا.. ضد الأمانة وضد الحق.. وضد مستقبل النقابة وكرامة وحقوق الصحفيين.

gaelmekawy@hotmail.com

نقلا عن صحيفة الجمهورية المصرية

