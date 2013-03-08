الهلال يقاطع المنتخب ..

لا ألوم رئيس نادي الهلال عندما يعترض ويمتعض من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص جدولة الجولات القادمة من الدوري وتقليص معسكر المنتخب بل ولا استبعد ايضا أي ردة فعل او تصعيد جديد من قبل الرئيس الهلالي حول الآلية المبهمة التي تدار بها المسابقات السعودية من قبل اتحاد القدم ،

وعلى هذا الاساس لم استغرب كل ما تم طرحه بهذا الخصوص عبر وسائل الاعلام في الايام الماضية .

الطلب الهلالي الحالي لا يختلف أبدا عن طلب ادارة الاهلي في تأجيل مباراة فريقها مع الاتحاد في الجولة السادسة من الدوري ، وبما ان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وافق على الطلب الاهلاوي في ذلك الوقت فانه مطالب اليوم بالانصاف والوقوف على بعد نقطة واحدة من الجميع ، فالتعامل مع الاهلي يجب ان يكون هو نفسه مع الهلال والاتحاد والشباب والاتفاق وكل ناد يشارك في بطولة خارجية .

الهلال سيخوض ثلاث مباريات متتالية في ثلاث مدن مختلفة خلال أسبوع واحد فقط حيث سيقابل العين الاماراتي في 23 ابريل ثم سيتوجه الى مكة المكرمة ليلاقي الاهلي في 27 ابريل قبل ان يواجه الريان القطري في 30 ابريل في الدوحة ، ومابين الرياض ومكة والدوحة ساعات من التنقل المستمر والارهاق والتعب .

الهلال سيخوض ثلاث مباريات متتالية في ثلاث مدن مختلفة خلال أسبوع واحد فقط حيث سيقابل العين الاماراتي في 23 ابريل ثم سيتوجه الى مكة المكرمة ليلاقي الاهلي في 27 ابريل قبل ان يواجه الريان القطري في 30 ابريل في الدوحة ، ومابين الرياض ومكة والدوحة ساعات من التنقل المستمر والارهاق والتعب .احترم جدا اتحاد القدم ورئيسه احمد عيد ، وهذا الاحترام بني على التحركات الايجابية الاخيرة لهذا الاتحاد وحرصه على المصلحة العامة ، وبما ان الهلال في مهمة خارجية مهمة فكان على اتحاد القدم ان يعمل على ازاحة كل العوائق امام الهلاليين كي يظهر فريقهم بالشكل المطلوب ولا اعتقد ان اتحاد القدم يبحث عن عرقلة الاندية السعودية في المشاركات الخارجية .

وفي المقابل فان الشائعات التي تداولها الشارع الرياضي السعودي أمس عن امكانية اعتزال جميع لاعبي الهلال الدوليين هو ضرب من الجنون وامر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف ، ولا اعتقد ان ادارة ( وطنية ) كإدارة الهلال بإمكانها التفكير بهذه الخطوة ( المعيبة ) في حق الوطنية والرياضة وفي حق المنافسة الشريفة ايضا .

من هنا وهناك

كتب احدهم عن الفتح بسخرية وغرور وقال ان وجوده في دوري الكبار ينطوي تحت مقولة " معزوم من ضمن المعازيم " ، وشخصيا لا ارى بأسا في ذلك لكن بشرط ان يتم الاعتراف بان هذا النموذجي هو اكثر " المعازيم " حضورا وتجددا وقدرة على مناطحة البنوك المتحركة في القطاع الرياضي .

أعيد وأكرر .. الاتفاق هو الأكثر تضررا من نتائج الفتح .. كيف ولماذا ؟ الاجابة لدى جمهور الشرقية .

التغيير يجب ان يجد طريقه في الاتفاق .. وفارس الدهناء اصبح بحاجة لدماء شابة لتقود الدفة .

ما تحققه أندية الشرقية من نتائج ايجابية يسجل باسم الأمير سعود بن نايف ، ويبدو أن سمو أمير المنطقة سيكون شاهدا على المنجز الرياضي لمنطقة الخير .

