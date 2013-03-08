عيد في «الكورنر»

يجيد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال، العبور من المنافذ الزلقة، واصطياد الثغرات وتحويلها إلى قضايا لصالح فريقه، ولا ينقص الأمير الشاعر المكر والدهاء غالبا وهو القائل في إحدى قصائده: باختصار.. المبادئ شيء تحكمه الظروف.



في الصمت الذي أحدثه فريق الفتح حين هرول مسرعا إلى اللقب، خرج الرئيس الأزرق موجها الساحة نحو منطقة أخرى ميدانها اتحاد الكرة، لا لجنة المسابقات، لأنه يعلم أن قانون "المسابقات" لا يخدم قضيته بل يبطلها، إذ يسن منذ أعوام رفض التأجيل لأي مباراة ما لم يكن الفرق بين أي مباراتين أقل من ثلاثة أيام، إلا إذا كانت إحداها في شرق القارة، ولذلك انتهز الأمير الذي يحتجب عن الإعلام منذ فترة كل هذا ووجه السهام إلى رأس الهضبة نفسها لا إلى سفوحها.



ضغط رئيس الأزرق بقوة تجاه أحمد عيد نفسه، الرجل الأول في الاتحاد، وطالبه بالتصويت على التعديل، في إلماحة ذكية لقرار عيد قبل أشهر الذي قضى بتأجيل مواجهة الاتحاد والأهلي الدورية المحلية في صالح لقاء الأخضر الجداوي الآسيوي، وعزف الأمير بعذوبة وبراءة على وتر العدالة وتساوي الفرص.



حديث عبد الرحمن كان ذكيا، ولن يخرج منه بلا أرباح، بل إنه وضع رئيس الاتحاد السعودي في "الكورنر"، وحيَّد لجنة المسابقات راميا بالكرة في ميدان المنتخب السعودي ومعسكره الطويل، إما أن يقر التصويت كما قال في حادثة ديربي جدة، أو أن يتلقى السهام المزعجة في "الكورنر" ذاته.



بقيت ورقة واحدة تمسك بها الرئيس الفطن، يستطيع عيد نفسه أن يمسك بطرفها وقلب اللعبة بدعم شعبي آنذاك، وهي المطالبة بتطبيق نظام "فيفا" في استدعاء لاعبي الهلال للمنتخب الوطني ولن يلومه أحد آنذاك لأن القانون.. قانون، ومن يملك القانون في أوطاننا هو الذي يملك حق عزفه، كما يقول أحمد مطر، لكنه سيواجه سيلا متدفقا من الهجوم الشعبي وهو يعرض مصالح الأخضر الكبير للخطر.



ما الذي يمكن أن يفعله أحمد عيد؟ لا يستطيع أن يصمت ويتلقى اللكمات، لا يستطيع أن يُعدّل دون العودة لمجلس الاتحاد، لا يستطيع أن يرمي بالكرة في ملعب "المسابقات" وهو الذي تجاوزه في القضية الشهيرة. ولا يستطيع أن يفتح باب التصويت لأنه سيفعل أمام كل مطالبات مماثلة وعندها سيفتح بابا يصعب إغلاقه لاحقا وسيكون جاذبا للريح، فماذا يفعل؟



لو كنت مكان أحمد عيد لاستخدمت أسلوب الهجمات المرتدة، أما أن يطلب عيد من رئيس الهلال بكل خبث أن يحتفظ بلاعبيه الدوليين حتى قبل أربعة أيام من مواجهة الأخضر وإندونيسيا كما يقول القانون الدولي، وعندها سيخرج من الكورنر أو يسعى إلى توزيع دم القضية بين الفرق كلها، ليس الهلال فقط، ويعلن أنه مع التعديل بشرط موافقة كل الفرق المعنية، الاتفاق، الفتح، الأهلي، الهلال، فإن وافق الأغلبية تم التعديل، وإن لم يوافقوا على الهلال أن يرضخ لرأي الأغلبية، أما أن تعادلت الأصوات فيحال الأمر إما للجمعية العمومية أو لمجلس الرابطة الذي يضم عضوا من كل ناد وعندها سيربح عيد أيا كان القرار الغالب.



وقبل هذا كله على رئيس اتحادنا الوقور الهادئ أن يدعو الله ـــ في سره طبعا ـــ أن يحسم الفتح لقب الدوري قبل الوصول إلى المنعطف المزعج.

