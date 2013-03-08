مباراة الشحاته انتهت بالتلاتة

لا تحزن إن رأيت منتخب بلادك يتعرض للهزيمة القاسية من المنتخب القطري بثلاثة أهداف.. لا تتحدث عن كرامة المصريين وعن قيمة الكرة المصرية ولا عن تاريخ وقيمة الفراعنة..كل هذه أصبحت شعارات قديمة عفا عليها الزمن !!







كنا قبل عدة سنوات نعتبر أن فوز منتخب مصر في مبارياته مع الفرق الخليجية مسألة تحدي وتعزيز لمكانة مصر بين العرب الذين تعلموا منها الكثير والكثير..كل هذا كان حينما كان منتخب أكبر دولة عربية يخطب الجميع وده وينتظرون لقاءه بفارغ الصبر وبعد أن يقدموا عروض مادية وينتظرون أن يوافق جهازه الفني باشتراطات كثيرة تضمن لهم النجاح .







إذا أردت أن تعرف الفارق بين ما كان وما هو حادث الآن لابد أن تعرف ظروف إقامة لقاء المنتخب مع قطر في الدوحة.. لقد كان المنتخب القطري يريد مباراة علي وجه السرعة قبل لقاءه المقبل في تصفيات كأس أسيا مع البحرين تحت قيادة مدرب مواطن شاب هو فهد ثاني .. من هو الفريق الذي يمكن استدعاءه بسرعة وتحقيق زخم جماهيري من حضوره ؟







المنتخب المصري هو الذي يمكنه الحضور..كيف ؟ والتوقيت المحدد ليس مدرجا علي الأجندة الدولية ..والدوري المصري مستمر في هذه الفترة ..والأندية الكبيرة الأهلي والزمالك والاسماعيلي قد يرفضون ضم لاعبيهم إلي المنتخب ..ولكن هناك ورقة رابحة تقضي علي كل هذه العوائق!







ما هي ؟ مصر كلها تعاني من أزمة مالية.. تبحث عن قرض ..وتفرض الضرائب فرض ..واتحاد الكرة يصرخ من خزانته الخاوية .. إذا تكون الدولارات هي التي تواجه كل هذه المعوقات فتذيب الاعتراضات..وتطفئ نار صراخ الخزينة الخاوية .







وبالنسبة للجانب الفني ليس مهما عند الأخوة في قطر من يمثل المنتخب صاحب أعلي رصيد من بطولات الأمم الأفريقية ..المهم أن 11هناك لاعب يرتدون فانلة منتخب الساجدين ..ويواجههم العنابي القطري بمدربه الشاب الذي لا يحتاج إلي فريق قوي يرهقه..ولكن منافس يستطيع أن يجاريه..وغياب نجوم المنتخب المصري سيجعل التجربة أكثر فائدة.







اتصال صغير مع مسئول كبير وتعليمات لرجال الجبلاية فالجسور مع الإمارة الخليجية مفتوحة علي كل المستويات وأسمها بارز في كل المجالات من تدعيم الاحتياطي النقدي إلي عقود أبناء المسئولين وصولا إلي تأجير الأهرامات.







ولم يكن أمام الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأمريكي بوب برادلي أن يرفض أداء هذه المباراة وهم يقولون له أن المبلغ الذي سيحصلون عليه سيسددون به رواتب الموظفين وهو مبرر إنساني لم يتمكن النادي الأهلي من رفضه فسمح لبعض لاعبيه بالسفر مع الفريق حتى لا يكون سببا في حرمان عاملين في الوسط الرياضي من رواتبهم .







هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية والحاجة الماسة لأن يفي الاتحاد بمتطلبات ضرورية تجعل ضوابط كثيرة تتراجع..وكان من الطبيعي أن يجمع أي عدد من اللاعبين وأن لا يتدرب قبل مواجهة قطر لتكون الهزيمة القاسية التي حملت مرمى المنتخب بالثلاثة.







للأسف هناك فارق بين فنان كبير يتم الإعداد والترتيب للحفل الذي سيحييه وبين مطرب بسيط يجلس علي المقهى ينتظر أن يدعونه بعض العرب أو الأثرياء لسهرة في مقهى ليتسامروا معه وعليه..مرة أخرى أكرر أسفي الشديد علي التشبيه وعلي حالنا

