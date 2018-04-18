عندما تتعقد الأمور وتقترب من المستحيل يظهر الزعيم العيناوي شخصيته الآسيوية ، ليؤكد أنه لا مكان للصعب أو المستحيل مع الفرقة البنفسجية، وهذا ما أكده الفريق العيناوي الذي انضم لقائمة ممثلي الأندية الإماراتية في اللحظات الأخيرة، وخاض الملحق الآسيوي مع بطل البحرين فريق المالكية، ليأخذ طريقه نحو دوري المجموعات واستقر به الحال في المجموعة الحديدية، وعلى الرغم من أن الفريق تعرض للنقد لأنه لم يعرف طريق الفوز في أربع مباريات متتالية ولكنه لم في المقابل لم يتذوق الخسارة، وفي الوقت الذي تخوفت فيه الجماهير الإماراتية من عواقب تكرار التعادلات، كان العين يعد العدة للمرحلة الحاسمة مظهراً شخصيته الآسيوية في الوقت والمكان المناسبين، وهذا ما حدث على أرض الواقع عندما حجز بطاقة العبور للدور الثاني على حساب الهلال والريان.

البداية الحقيقية للزعيم كانت في مباراة الرد أمام الهلال السعودي في لقاء الزعماء، التي حسمها العين لمصلحته محققاً الفوز الأول له في دوري المجموعات، قبل أن يسحق الريان في المباراة الحاسمة بأربعة أهداف كانت تحمل في مضمونها بصمات الشخصية الآسيوية، لفريق اعتاد التعامل مع الصعاب وأثبت أنه الرقم الصعب في البطولة المفضلة لديه، وتأهله لدور الـ 16 للمرة التاسعة في تاريخه تأكيد على شخصية الزعيم الآسيوية.

كلمة أخيرة

العين والجزيرة تأهلا بجدارة للدور الثاني، ووداع مليء بالدروس والعبر للوصل والوحدة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية