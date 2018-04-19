فحص العيوب

تطوي المسابقات المحلية للموسم 2017/‏‏‏‏ 2018 أوراقها قريباً، وهنا يتوجب على الأندية مراجعة حساباتها الإدارية والمالية والفنية، وعليها أيضاً أن تعرف أين أخفقت وأين نجحت.

من الأمور المهمة قبل انطلاق الموسم الجديد، أن تفحص الأندية التفاصيل الخاصة بعمليات الإنفاق، فربما، هناك قطاعات خصصت لها مبالغ طائلة وهي لا تستحق ذلك، وأخرى مهمة نالها الإهمال.

التدقيق ليس بالضرورة للمحاسبة وفرض عقوبات، بل لتحسين الأداء في المواسم المقبلة، والاستفادة من التجارب السابقة وتصحيح المسار.

النقطة المهمة الأخرى تكمن في مراجعة أداء العناصر العاملة في الأندية، خصوصاً الإدارية، فهناك عناصر ربما ينجحون في مواقع أخرى غير التي يشغلونها حالياً. هذه المراجعة ضرورية لتخليص الفرق من الكفاءات الكاذبة، أو الإداريين الذين يديرون العمل بالمشاعر وليس بالخبرات.

لم تولِ الأندية اهتماماً واضحاً لتطوير عناصرها الإدارية، وليس لديها مشاريع في هذا الجانب. إن الدورات التقليدية التي تقام من أجل الحصول على شهادة تثبت مشاركة الإداري ليست حلاً. زج العناصر الإدارية في تجارب عملية مع أندية عالمية عريقة خطوة مهمة، تسهم في تطوير القطاع الإداري بالأندية المحلية.

من العيوب البارزة أيضاً في معظم الأندية عدم وجود لجان فنية فاعلة ومؤثرة، وهذه العلة إذا بقيت من دون علاج، فإن اختيارات اللاعبين والمدربين ستبقى عشوائية، أو مزاجية، أي لا تحتكم إلى قرارات فنية مدروسة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية